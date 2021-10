Flaters voorkomen Groningse zege op FC Twente: ‘Dat doet wel pijn’

Door Frank Molema



Trainer Danny Buijs van FC Groningen had zijn opstelling weer eens op meerdere posities veranderd, met als meest opvallende wijziging de terugkeer van Michael de Leeuw in de spits. De bewezen doelpuntenmaker had de afgelopen weken een bijrol toebedeeld gekregen van de oefenmeester.

Maar de grote roerganger aan de kant van de thuisploeg was niet de 34-jarige aanvaller, maar Tomáš Suslov. Dit talent uit de eigen opleiding leidde de ontketende openingsfase van zijn formatie. Na een van zijn gedreven acties belandde de bal in de achtste minuut voor de voeten van Cyril Ngonge, die prachtig in de kruising raak schoot.

Michael de Leeuw

Later in de eerste helft voelde FC Groningen zich bestolen toen een fraai doelpunt van De Leeuw werd afgekeurd. Volgens scheidsrechter Martin van den Kerkhof tikte De Leeuw in zijn actie verdediger Robin Pröpper heel licht aan, maar na het zien van de beelden zal hij wat uit te leggen hebben aan de Groningers; erg veel was er niet aan de hand.

Na de onderbreking leek De Leeuw alsnog te mogen juichen, maar opnieuw werd een goal van hem afgekeurd omdat in aanloop ernaartoe Ngonge hands maakte. Hoewel dit onder de neus van de grensrechter gebeurde, zag hij de overtreding niet en moest de VAR ingrijpen.

Volledig scherm Manfred Ugalde schiet de gelijkmaker binnen. © Pro Shots / Erik Pasman

FC Twente liet pas na een uur spelen van zich horen, met een gevaarlijke kopbal van specialist Pröpper als belangrijkste wapenfeit. De Tukkers voerden de druk op en na een zee van corners bezweek FC Groningen. Invaller Manfred Ugalde profiteerde van een miscommunicatie tussen doelman Peter Leeuwenburgh en verdediger Wessel Dammers: 1-1.

Gezien de slotfase mocht FC Groningen zich nog het meest gelukkig prijzen met het gelijkspel, omdat Denilho Cleonise op de lat kopte. Na vier zeges op rij kwam wel een einde aan een knappe reeks van FC Twente.

,,Het doet wel pijn als je ziet hoe knullig wij die goal weggegeven", zei FC Groningen-aanvoerder Mo El Hankouri na afloop. ,,Het zit ons ook niet mee met die VAR-momenten. Als je op 2-0 komt, krijg je een andere wedstrijd. Maar uiteindelijk denk ik dat een gelijkspel wel terecht is.”

,,Ik raak hem heel licht en daar maakt hij optimaal gebruik van", zei Michael de Leeuw over zijn eerste afgekeurde doelpunt. ,,Dat doet hij heel slim, want hij weet dat hij gezien is. Maar dit is voetbal voor mij, het contact was zo minimaal. Maar hij is de winnaar geworden in ons duelletje.”

Volledig scherm Scheidsrechter Martin van den Kerkhof wordt na afloop belaagd. © ANP

,,De Leeuw raakte Pröpper, dat zag ik en dat had mijn eerste assistent ook gezien", aldus arbiter Martin van den Kerkhof over het incident. ,,Het was licht, maar het was een overtreding. Ik denk dat als ik niet had gefloten, dat de VAR hem ook niet had afgekeurd. Het kon twee kanten op. En de VAR oordeelde ook dat ik geen fout had gemaakt.”

