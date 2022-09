Fledderus snel klaar met stakende Strand Larsen: ‘Als jij niet komt, neem ik de telefoon niet op’

De Noorse aanvaller, die inmiddels is verkast naar Celta de Vigo , wilde koste wat kost vertrekken. Belangstelling was er ook genoeg, maar FC Groningen wilde hem niet zomaar laten gaan en verlangde de hoofdprijs. Toen de mokkende Strand Larsen vervolgens begon te muiten en niet kwam opdagen voor de training, dreigde de club niet meer mee te werken aan een transfer.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Fledderus belde de spits en vertelde hem dat hij alle begrip had voor diens standpunt, maar dat dit niet de manier was, zo onthulde hij in de deadlineshow van FC Groningen. ,,En dit is ook niet de manier waarop wij met elkaar zaken gaan doen. Wij gaan ons niet onder druk laten zetten", aldus Fledderus, die de spits verzocht zich weer te melden. ,,Het lijkt mij het beste dat je weer naar de club komt. Tot het moment dat jij er bent, neem ik mijn telefoon niet meer op. Dan is het straks 1 september en ben je bij Groningen.”