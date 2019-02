Fledderus wordt technisch directeur FC Groningen

Met de komst van Fledderus geeft Groningen opnieuw vorm aan de vernieuwingsslag binnen de club. Eerder deze maand strikte de club Wouter Gudde als nieuwe algemeen directeur. Gudde (34) komt over van Excelsior en neemt de taken over van Hans Nijland.

Fledderus is amper een jaar technisch manager bij Heracles, maar maakte met zijn werkwijze de afgelopen maanden indruk in Almelo. Een van zijn belangrijkste taken voor dit seizoen was het aanstellen van trainer Frank Wormuth. Heracles staat momenteel op een knappe zevende plaats in de eredivisie.