Flink gewijzigd Ajax herpakt zich tegen Heerenveen en tankt vertrouwen voor bezoek van Liverpool

Op het middenveld was er direct een basisplaats voor de teruggekeerde Davy Klaassen. Hij verving Edson Alvarez. Quincy Promes werd net als eerder deze week bij Oranje ook bij Ajax geslachtofferd. Mohammed Kudus fungeerde tegen Heerenveen als schaduwspits. Kersvers vader Zakaria Labyad werd vervangen door Lassina Traoré terwijl David Neres na bijna een jaar ten koste van landgenoot Antony zijn rentree in de basis maakte.

Voor wie in de ‘generale repetitie’ weinig veranderde, was Dusan Tadic. Ten Hag liet rond de wanprestatie in Groningen al weten geen reden te zien om zijn aanvoerder weer als valse spits op te stellen. ‘Op links haalt hij het meeste rendement’. De Servische linkspoot, die de interland tegen Turkije oversloeg, voegde de daad bij het woord. Na vier minuten al, toen hij in de gretige en flitsende openingsfase van Ajax de bal van Kudus ontving, naar binnen kapte en met rechts de bal in de verre bovenhoek duwde (1-0).