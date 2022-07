Florian Jozefzoon traint mee bij RKC, Atlético wil Griezmann lozen voor komst Ronaldo

PSV pakt dankzij goal van herstelde back Mwene de winst tegen Real Betis

De laatste test voor de officiële start van het seizoen is voor PSV bevredigend verlopen. De Eindhovenaren wonnen zaterdagavond van Real Betis, de nummer vijf van Spanje. In het Philips Stadion wist PSV een 2-1 zege over de streep te trekken en maakten meerdere spelers hun rentree.

