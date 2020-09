Folkertsma na anderhalf jaar terug bij Leeuwinnen, Spitse onzeker

Mondeling akkoord Lammers wil naar Atalanta en zorgt voor ergernis bij PSV

7 september PSV-spits Sam Lammers is op weg om een toptransfer te maken naar Atalanta Bergamo. Zelf is hij al mondeling akkoord met een voorstel van de Champions League-deelnemer, maar zijn huidige club nog niet. De Italianen willen ongeveer zeven miljoen euro betalen voor Lammers en PSV vindt dat vooralsnog veel te weinig. De Eindhovense club stelt zich keihard op omdat PSV al uitging van een mondeling akkoord met de spits over een langer contract.