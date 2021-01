Fortuna Sittard: het kan vriezen, het kan dooien

Tijdens de ultrakorte winterstop in de eredivisie is het tijd voor een tussenbalans. Wie draait op volle toeren, wie vreest voor de komende maanden? En welke speler gaat het verschil maken voor zijn club? Deel 6: Fortuna Sittard, de nummer 13.

Verloopt het seizoen naar wens?

Het kan vriezen, het kan dooien. Zo valt het seizoen van Fortuna Sittard nog wel het beste te omschrijven. Op basis van de laatste weken zou je zeggen dat de Limburgse club zijn draai behoorlijk gevonden heeft in de eredivisie.

Dankzij overwinningen op Willem II en Heracles en een knap gelijkspel bij FC Utrecht, kenden de geel/groenen zelfs een ongeslagen status in december. Puur naar de statistieken kijkend is de trainerswissel -voormalig stroman Sjors Ultee verving zijn voormalige baas Kevin Hofland- daarom een succesvolle gebleken. Toch is alertheid geboden in de Westelijke Mijnstreek. Het gat met nummer zestien VVV -de ploeg die op basis van de huidige stand de play-offs om lijfsbehoud in gaat- is nog altijd slechts vier punten.

Tussenbalans

Wordt het een spannende winterstop?

Spannend is een groot woord. Maar feit is dat Fortuna de selectie van een kwaliteitsimpuls wil voorzien om op die manier wat stabieler te worden in de prestaties. Mike te Wierik, die afgelopen zomer FC Groningen verruilde voor het Engelse Derby County, staat op de radar als potentiele versterking voor de wat onbestendige centrale defensie in Sittard. En ook voor de aanvalslinie speuren de Limburgse scouts nog naar vers bloed. De ambities van de Fortuna-leiding liegen er immers niet om. Hun club moet een vaste waarde worden in de eredivisie.

Volledig scherm Mats Seuntjens in actie tegen FC Utrecht. © BSR Agency

Op welke speler moeten we letten na de winterstop?

Mats Seuntjens kwam met hoge verwachtingen naar Fortuna. Maar vooralsnog weet de middenvelder nog niet helemaal te overtuigen. Opvallend, aangezien hij bij NAC in de eredivisie geregeld uitblinker was. Waarna de Bredanaar als twaalfde man bij AZ zich eveneens geregeld onderscheidde. Het kan niet anders of Seuntjens, die een ongelukkig avontuur beleefde bij het Turkse Gençlerbirliği SK, gaat zich nog laten zien in Sittard. Hopelijk voor Fortuna vanaf komend weekeinde al, wanneer het uitduel met SC Heerenveen wacht.

Op welke plaats eindigt Fortuna?

Clubwatcher Dennis van Bergen denkt dat Fortuna 14e wordt.