Fortuna Sittard lost NEC af als koploper

Fortuna Sittard leidde bij FC Den Bosch al na negen minuten met 0-2, dankzij treffers van Dries Saddiki en Djibril Dianessy. Niek Vossebelt bracht FC Den Bosch voor het eerst terug in de wedstrijd, maar Lisandro Semedo herstelde de marge van twee doelpunten. Dennis Kaars tekende voor 3-2 voordat Dianessy het duel diep in blessuretijd definitief besliste. Fortuna Sittard heeft nu een punt meer dan NEC, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Jong Ajax, derde op de ranglijst, bleef op bezoek bij FC Emmen steken op een gelijkspel (2-2). Het Amsterdamse beloftenelftal kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Keziah Veendorp. Cas Peters en Michiel Hemmen leken de thuisclub aan een zege te helpen, maar Noa Lang hielp de ploeg van trainer Michael Reiziger nog aan een gelijkspel.

De Graafschap verspeelde op de Vijverberg in de slotminuut een zege op FC Oss (1-1). Elton Kabangu had met twee doelpunten een groot aandeel in de zege van FC Eindhoven op Go Ahead Eagles (3-2). Donyell Malen scoorde tweemaal voor Jong PSV tegen Almere City FC (3-2). De aanvaller heeft in de laatste vijf duels zeven keer gescoord.



Jong AZ ging hard onderuit bij MVV Maastricht (0-3) en Enzo Stroo scoorde tweemaal voor FC Volendam tegen RKC Waalwijk (3-1). SC Cambuur scoorde drie keer na rust in het duel met FC Dordrecht (3-0) en Jong FC Utrecht blijft de hekkensluiter van de Jupiler League na de nederlaag tegen Telstar (0-1).