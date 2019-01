Fortuna Sittard mag trots zijn op plaats in linkerrijtje

Tussenbalans

Fortuna dreigde in de afgelopen twintig jaar geregeld van de voetbalkaart te verdwijnen, zo slecht verging het de door financieel leed geplaagde club. Nu staat de gepromoveerde ploeg zomaar in het linkerrijtje van de eredivisie. Dat is een prestatie waar ze in het diepe zuiden ongelooflijk trots op mogen zijn.

Let op hem!

José Rodríguez (24) groeide op in de jeugdopleiding van Real Madrid. Maar er is geen ploeggenoot bij Fortuna die hem erop zal betrappen naast zijn schoenen te lopen. Integendeel. Middenvelder Rodríguez heeft een dienende rol en is in die hoedanigheid vooralsnog de waarde­volste speler in het Sittardse elftal.