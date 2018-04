Fortuna Sittard ook Smeets kwijt met blessure

LIVE: 'Top­per-spe­ci­a­lis­t' Pereiro laat Philips Stadion ontploffen

17:22 Verzilvert PSV matchpoint meteen tegen aartsrivaal Ajax? PSV gaat in kampioenswedstrijd op voor 24ste titel Verstieren Amsterdammers feestje in Eindhoven? Scheidsrechter in het Philips Stadion is Danny Makkelie