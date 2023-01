Fortuna Sittard pakt drie punten tegen Cambuur na spectaculaire tweede helft

Sjors Ultee leek vanavond zijn revanche te halen tegen zijn voormalig broodheer Fortuna Sittard, maar daar staken Burak Yilmaz en Iñigo Córdoba een stokje voor. Nadat Mees Hoedemakers in de eerste helft 1-0 maakte, draaiden de Limburgers het in het laatste kwartier helemaal om: 1-2.

Natuurlijk waren de schijnwerpers vanmiddag gericht op Sjors Ultee. De Utrechter was begin dit seizoen nog trainer bij Fortuna Sittard, maar werd daar al na drie wedstrijden aan de kant geschoven. De wedstrijd die hem uiteindelijk de kop kostte, was nota bene het verloren thuidsduel met Cambuur (1-4). Daarmee was hij dit seizoen de eerste eredivisietrainer die zijn baan verloor. Het zou niet geboterd hebben tussen hem en Turkse vedette Burak Yilmaz. Er gingen indianenverhalen dat de spits de macht had gegrepen, de opstelling bepaalde en premies uitdeelde na een zege.

Sinds de winterstop is Ultee weer onder de pannen, maar dan 300 kilometer noordelijker. Nadat Henk de Jong vanwege gezondheidsklachten moest stoppen, moet de 35-jarige trainer Cambuur in de eredivisie zien te houden. De midweekse winst op FC Groningen zorgde voor het nodige zelfvertrouwen, maar Fortuna bleek een taaie tegenstander en leken na een kwartier op voorsprong te komen. Het doelpunt van Iñigo Córdoba werd echter afgekeurd omdat hij buitenspel stond.

Juist op het moment dat Fortuna beter in de wedstrijd zat, kwam de thuisploeg op voorsprong. De snelle linksback Alex Bangura zette de aanval op, bereikte Daniël van Kaam en die vond de vogelvrije Mees Hoedemakers in het strafschopgebied. Voor de middenvelder was het vervolgens een koud kunstje om raak te schieten: 1-0. Hoedemakers was eerder dit seizoen ook al belangrijk tegen Fortuna. In Limburg was hij met twee rake knallen van afstand onderdeel in de dikke 1-4 zege.

Volledig scherm Burak Yilmaz maakte de 1-1 uit een strafschop. © Pro Shots / Niels Boersema

Ingrijpen door de VAR

Cambuur leek Ultee zijn ultieme revanche te bezorgen. Zeker toen scheidsrechter Jeroen Manschot een kwartier voor tijd een strafschop aan de thuisclub gaf en Fortuna-verdediger Rodrigo Guth met rood bestrafte nadat hij Mitchel Paulissen onderuit trok. Maar de VAR had gezien dat een halve minuut daarvoor Burak Yilmaz in het andere strafschopgebied was neergelegd door Doke Schmidt. Manschot gaf zijn fout toe en Ultee’s plaaggeest Yilmaz knalde vanaf elf meter raak. Alle zes zijn strafschoppen namens Fortuna gingen raak.

Vijf minuten voor tijd ging het helemaal mis voor Ultee & co. Nadat een doelpunt van Thomas Buitink nog was afgekeurd, bezorgde Cordoba de bezoekers de volle buit. Dat leek in de elf minuten durende blessuretijd nog mis te gaan toen Manschot nu Cambuur een strafschop gaf, maar die beslissing werd na tussenkomst van de VAR teruggedraaid. Ultee zag het allemaal hoofdschuddend aan. Hij bleef achter met lege handen.

