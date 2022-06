Fortuna zorgt voor geweldige stunt: Oranje-beul Burak Yilmaz tekent voor vijf jaar in Sittard

Fortuna Sittard heeft voor een ongekende stunt op de transfermarkt gezorgd. Burak Yilmaz (36), goed voor 31 goals in 77 interlands voor Turkije, speelt komend seizoen in Limburg. Hij komt over van Lille.

Yilmaz tekent een contract voor liefst vijf seizoenen bij Fortuna Sittard, dat een Turkse eigenaar heeft. De eerste twee seizoenen zal de Turk nog als speler actief zijn, daarna zal hij starten met een trainerstraject. ,,Ik kijk enorm uit naar mijn tijd bij Fortuna Sittard. Voor mij was het complete plaatje enorm belangrijk, iets wat ze mij in Sittard kunnen en willen bieden. Maar eerst gaat de focus op mijn periode als speler bij de club. De club is ambitieus en ik wil de komende seizoenen met mijn ervaring daarin een bijdrage leveren", zegt Yilmaz op de website van de Limburgers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Yilmaz werd twee seizoenen geleden nog kampioen van Frankrijk met Lille, waar ook Sven Botman speelt. In maart vorig jaar liet de routinier zich namens Turkije gelden tegen het Nederlands elftal. Hij maakte drie goals in de WK-kwalificatiewedstrijd die de Turken met 4-2 wonnen.

,,Dit is een prachtige dag voor Fortuna Sittard, dat we een speler met deze status weten vast te leggen... Burak is ondanks zijn leeftijd nog enorm fit en gretig. We zijn er ook van overtuigd dat hij met zijn ervaring van meerwaarde gaat zijn voor ons, zowel op als buiten het veld", vertelt een verheugde technisch manager Sjoerd Ars.

Yilmaz maakte in zijn carrière 228 goals in 416 competitiewedstrijden. Hij speelde in Turkije voor Antalyaspor, Besiktas, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskisehirspor, Trabzonspor en Galatasaray. Vervolgens speelde hij bij BJ Guoan in China, waarna hij via wederom Trabzonspor en Besiktas in 2020 bij Lille terechtkwam. Voor het Turkse nationale elftal maakte hij zoals gezegd 31 goals in 77 wedstrijden en daarmee hoeft hij alleen Hakan Sükür (51 goals) voor zich te dulden.