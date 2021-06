Fotoserie | Lachende Arne Slot bij eerste training Feyenoord

De Jong kijkt uit naar achtste finale in Boedapest: ‘Hopelijk komen veel fans ons daar steunen’

17 juni Frenkie de Jong speelde vanavond tegen Oostenrijk (2-0) opnieuw een uitstekende wedstrijd voor Oranje, dat als groepswinnaar de achtste finale gaat. Hij kijkt uit naar de wedstrijd in Boedapest op zondag 27 juni, waar 65.000 toeschouwers in het stadion kunnen. ,,Hopelijk komen veel Nederlands ons steunen en kunnen we er een feest van maken.’’