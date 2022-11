Fouten van Verhulst en goals Bakkali bezorgen RKC overwinning op nummer vijf AZ

AZ kwam in de negende minuut nog wel op voorsprong. Jesper Karlsson kon bij de tweede paal eenvoudig scoren uit een lage voorzet van Yukinari Sugawara vanaf de rechterflank.



Via een schot van Iliass Bel Hassani werd het in de 32ste minuut gelijk. Zijn schot leek een eenvoudige prooi voor Hobie Verhulst, maar op het gladde veld liet de doelman van AZ zich verrassen en dus glipte de bal in de hoek onder zijn armen nog binnen: 1-1.



In de tweede helft kregen beide teams flink wat kansen om op voorsprong te komen. Tijjani Reijnders kreeg in de 85ste minuut een goede kans om de 1-2 te maken, maar hij verzuimde met links uit te halen en zag de beste kans verkeken en dus werd zijn schot nog geblokt. Twee minuten later sloeg Zakaria Bakkali, die in de 79ste minuut inviel, toe met een fraaie treffer. Hij trok vanaf de linkerflank naar binnen en krulde de bal met rechts in de verre hoek, via de paal, binnen: 2-1. In de 92ste minuut ging Verhulst nog een keer in de fout met de bal aan zijn voet en daardoor kon Bakkali zijn tweede treffer van de avond maken.