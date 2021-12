Fraaie goal Karlsson helpt AZ aan zege, Buijs boos op arbitrage: ‘Ga lekker een oliebol eten joh’

Buijs woedend op arbitrage: ‘Ga lekker een oliebol eten joh’

FC Groningen-trainer Danny Buijs was niet te spreken over de arbitrage. Over de rode kaart van Neraysho Kasanwirjo zei de coach, die zelf geel kreeg van arbiter Martin van den Kerkhof, het volgende bij ESPN: ,,Hij neemt hem verkeerd aan en dan probeert hij de bal weg te tikken. Het is geen schoppende beweging, gewoon ongelukkig. Je hebt hier te maken met mensen die zelf niet gevoetbald hebben. Of dat een beetje makkelijk is? Nee, dat is niet makkelijk. Als je gevoetbald hebt, weet je of het een bewuste overtreding is. Ik weet dat omdat ik gevoetbald heb. Het is een overtreding, zeker, maar hij schrikt ook, hij probeert zijn fout goed te maken. Maar goed, hier heb je mee te maken.’’