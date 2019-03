France Football: Rinus Michels beste trainer aller tijden

Vaak begeerde trainer Ruud Brood nu wél beschik­baar voor NAC

23:06 Hoe nu verder? De enige twee personen bij NAC met de benodigde trainerspapieren, zijn Eric Hellemons en Frank van Kempen. Hoofd jeugdopleiding Hellemons was in het recente verleden tweemaal eerder interim van NAC. De kans is echter klein dat hij het seizoen afmaakt als opvolger van de vertrokken trainer Mitchell van der Gaag.