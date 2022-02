Frank Arnesen: ‘Zou voor Arne Slot niet slecht zijn om nog vier of vijf jaar bij Feyenoord te blijven’

Volgens technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord is er van enige interesse in zijn alom gewaardeerde trainer Arne Slot geen sprake. ,,Ik heb er nog niets van gemerkt”, liet hij in het tv-programma Goedemorgen Eredivisie bij ESPN weten. ,,Ik denk ook niet dat hij er open voor staat.”

Slot is in de Kuip bezig aan zijn eerste seizoen. ,,Arne is pas acht maanden bij ons en dat is nog heel kort‘’, zegt Arnesen. ,,Bovendien heeft hij nog een contract voor een jaar, plus een optie voor nog een jaar. We zijn ontzettend tevreden over hem, dat is duidelijk.”

Slot staat in zijn eerste seizoen met Feyenoord voorlopig op de derde plaats en mikt op een hogere klassering. ,,Ik probeer hem elke dag het gevoel te geven dat wij hem heel graag willen houden”, benadrukt Arnesen. ,,Arne is momenteel heel belangrijk voor Feyenoord. Hij is 43 jaar en heeft nog niet zoveel ervaring na SC Cambuur en AZ. Het zou daarom voor hem helemaal niet slecht zijn, denk ik, om nog een paar jaar of vier of vijf jaar bij Feyenoord te blijven.”

Arnesen is zelf met de leiding van Feyenoord in gesprek over verlenging van zijn contract. De Deense oud-international verwacht dat een akkoord niet ver weg meer is. ,,Ik heb het heel goed naar mijn zin bij Feyenoord.”

De Rotterdamse ploeg speelt zondagmiddag uit tegen RKC Waalwijk.