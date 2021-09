Frank de Boer blikt terug op mislukt EK met Oranje en is blij met Louis van Gaal als opvolger

,,Ik ben zeker blij dat hij mijn opvolger is", sprak De Boer in gesprek met deze site over Louis van Gaal. De Boer en de KNVB namen afscheid van elkaar na het mislukte EK, waar Tsjechië in de achtste finale met 0-2 te sterk was. ,,Dat is achter de rug en ik heb het een plek gegeven. Er is genoeg tijd overheen gegaan inmiddels dus we moeten weer over gaan tot de orde van de dag. Het leven gaat door.”