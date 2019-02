Frank de Boer: drie keer verlies in eerste wedstrijd

CS Herediano - Atlanta United 3-1 , 2019

Vooraf is Frank de Boer nog vol vertrouwen. Niet zo gek, Atlanta United is de Amerikaans kampioen, maar in de achtste finale van de CONCACAF Champions League komt zijn ploeg al na zeven minuten op achterstand. De ploeg uit Costa Rica wint uiteindelijk met 3-1. Volgende week is de return, drie dagen later begint De Boer in de Amerikaanse competitie met een uitwedstrijd tegen DC United.