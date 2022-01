Frank Wormuth en Heracles Almelo na het seizoen uit elkaar: ‘Ik sla een andere weg in’

,,Ik ben opnieuw op het punt en de leeftijd terechtgekomen dat ik mezelf weer afvraag of ik nog een stap kan maken. Ik zie mezelf als ‘ontwikkelaar’. Ik ontwikkel samen met de staf voetbalspelers, mensen, maar ook mijzelf. Omdat mijn contract afloopt, heb ik tijdens de feestdagen goed nagedacht over mijn keuze. Die was moeilijk, omdat ik goede dingen ga verlaten. Maar ik kan nu nog een keer een andere uitdaging aangaan, dus sla ik een andere weg in", laat Wormuth weten op de website van Heracles Almelo.

Wormuth had vooralsnog 112 duels de leiding over Heracles. In het eerste seizoen eindigden de Almeloërs zevende met de Duitser als coach. Daarmee werden de play-offs voor Europees voetbal gehaald. Vervolgens werden Wormuth en consorten achtste (in het door corona afgebroken seizoen) en vorig seizoen negende.

Quote Als je een goede trainer hebt, dan wil je die graag behouden Tim Gilissen

Tim Gilissen, technisch directeur van Heracles, betreurt én respecteert het besluit van Wormuth: ,,We werken op een goede manier samen en dat hadden we bij wijze van spreken nog vijf jaar kunnen doen. Frank heeft in de afgelopen drieënhalf jaar met verschillende selecties bewezen een goede trainer te zijn. Dan kijk ik naar de resultaten die zijn geboekt, maar ook naar spelers die zich hebben ontwikkeld en nu weer ergens anders in Europa actief zijn. Het vraagstuk of wij met Frank door zouden willen was in die zin niet zo moeilijk. Als je een goede trainer hebt, dan wil je die graag behouden.”

Wormuth zal er naar eigen zeggen alles aan doen om Heracles nog wat plekken te laten stijgen op de ranglijst: ,,Het belangrijkste voor mij is om een plek op de ranglijst te behalen die we normaal gesproken ook verdienen. Natuurlijk moeten we het eerst hebben over handhaving in de eredivisie. Logisch, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar de ploeg is goed genoeg om in de eredivisie te blijven. Dan moeten we in de slotfase maar zien of we opnieuw een soortgelijke plek als de afgelopen jaren kunnen bemachtigen op de ranglijst.”

