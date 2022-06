Frank Wormuth hoorde van Heracles dat hij kon blijven: ‘En twee uur later was alles anders’

De Duitse oefenmeester gaf toe het moeilijk te hebben gehad na zijn ontslag. „Die ene week dat ik er niet bij was, was echt moeilijk. Het is alsof je kind van je wordt afgenomen. Ik heb geen problemen gehad met de spelers, ik heb ze ook nog gesproken en het kwam uit een andere richting. Dat was voor mij heel belangrijk. Natuurlijk is er weleens wat wrijving met een speler, maar met de meeste spelers was ik goed.”

Na zijn ontslag moest hij zijn gedachten even verleggen. „Ik heb de eerste wedstrijd niet eens gezien. De tweede wedstrijd wel, maar dat was echt moeilijk.” Dat kwam met name doordat hij zijn ontslag helemaal niet zag aankomen. „Het verbaasde me wel echt. Ik heb twee keer met de mensen gesproken die daarover gaan en gezegd: geef het aan als jullie het niet meer zien zitten. Toen was er geen probleem en twee uur later was alles anders.”



De afgelopen tijd heeft hij daar diverse mensen binnen Heracles over gesproken. „Ik heb met veel mensen gepraat om het een plekje te geven. Na drie weken heb ik het wel verwerkt en de focus gaat nu op FC Groningen. Maar ik ben wel een deel van de degradatie, zo voel ik dat.”