Frans Thijssen vreest degradatie ex-club: ‘Iedereen ziet dat Vitesse het met deze groep niet gaat redden’

Het is crisis in Arnhem. Vorig seizoen speelde Vitesse nog Europees voetbal, nu staat de ploeg van trainer Thomas Letsch na drie speelronden puntloos onderaan. Zaterdag veegde Heerenveen de nummer 6 van afgelopen seizoen op een hoopje. Ex-speler Frans Thijssen (70) vreest voor degradatie.

Hoe groot zijn de zorgen in Arnhem?

,,Nou, je mag dit best een crisis noemen. De club staat stijf onderaan en kreeg al 12 goals tegen. De slechtste competitiestart ooit, las ik ergens. Het is allemaal moeizaam en het wordt een triest verhaal op deze manier. De eerste twintig minuten tegen Heerenveen waren voor mij veelzeggend. Je verwacht na twee nederlagen dat ze er bovenop zitten. Maar er zat niets in.”

Is degradatie een reëel scenario?

,,Zoals het er nu naar uitziet en wanneer er niks verandert zeker. Je hebt met Heracles vorig seizoen gezien dat het met iedere club kan gebeuren. Ook wanneer je het niet verwacht. Iedereen ziet dat Vitesse het met deze groep niet gaat redden.”

En dan was het debuut van Kjell Scherpen ook al niet best...

,,Nee, hij had een aantal ongelukkige momenten. We zijn al heel lang aan het klooien met keepers in Arnhem. Maar ook de achterhoede zag er niet goed uit tegen Heerenveen. Er zijn een paar jongens binnengehaald, maar je vraagt je af waarom. Ze komen niet in de buurt van het niveau van de vertrokken spelers. Ik vind het knap hoe Thomas Letsch zijn spelers beschermt. Hij kan ook niet anders. Valt hij ze af, kan er een streep door die jongens.”

De Russische eigenaar Valeri Oyf is vertrokken en nam een opgebouwde schuld van dik 150 miljoen voor eigen rekening. Nu zou er een Amerikaanse investeerder klaar staan: John Textor.

,,In Arnhem staan we te springen om een nieuwe eigenaar. Duidelijk is dat er spelers bij moeten. Je hoopt maar dat het allemaal op tijd gebeurt. Ze zullen wel een hoop buitenlanders meenemen. Het zal dan wel weer een tijdje duren voor ik alle namen ken. Soms denk ik: kunnen we dat hier in de regio niet ergens vinden?”

De laatste keer dat Vitesse op het tweede niveau speelde...

,,Was in 1989, toen we promoveerden naar de eredivisie. Daar was ik bij. Daarna speelden we voor mijn gevoel bijna altijd voor de eerste vijf plekken. We zijn dat hier niet gewend om tegen degradatie te strijden, maar het is op deze manier realiteit. Het zal een moeilijk seizoen worden.”