Fraser balanceert op dun koord bij Vitesse

Vitesse moet in de tweede seizoenshelft een hersteloperatie inzetten. Het is de vraag hoe de spelersgroep omgaat met het aangekondigde vertrek van Fraser.



,,Het lijkt me toch dat iedereen baalt van de eerste seizoenshelft”, zegt Fraser. ,,Dat is bij mij niet anders. Deze positie (achtste in de competitie, red.) is onze eer te na. Ik weet wat me te doen staat en daarmee weet indirect de groep ook wat het te doen staat.”



,,Veel spelers bij Vitesse willen hogerop. Dat is gezonde ambitie, maar de eerste stap zetten ze toch echt bij deze club. Hier moeten ze maar laten zien dat ze op een hoger niveau thuis horen. Dat ze in aanmerking kunnen komen voor Ajax, PSV of Feyenoord. Daar hoort de druk van elke week presteren bij. Nou, aan die voorwaarde heeft tot nu toe niemand voldaan. Presteren onder druk is een verbeterpunt in deze selectie.”



,,Ik heb het onwijs naar mijn zin met deze gasten”, zegt Fraser. ,,Maar ik maak het ze niet makkelijk. Je moet ook op je zwakke punten worden gewezen. Daarvan leer je en dan word je beter. Ik heb in mijn carrière heel veel geleerd van de routiniers, die mij aanpakten. Bij Vitesse wordt een maximale inspanning gevraagd. Ik vind dat wij de play-offs moeten halen. Dat is een reële en normale doelstelling.”