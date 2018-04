Fraser: Ik had ook met witte zakdoekjes gezwaaid

Henk Fraser vindt de kritiek van de achterban op Vitesse volledig terecht. De coach deelt de onvrede over de matige prestaties, het schrale voetbal en de tegenvallende thuisbalans van de Arnhemse eredivisionist. ,,Als ik supporter was geweest, had ik ook met witte zakdoekjes staan zwaaien.”

Vitesse verloor zaterdag kansloos met 3-0 van Roda JC. Daarna zwol de kritiek aan. Fraser (51) loopt niet weg voor die druk bij Vitesse. Hij is verantwoordelijk voor de prestaties en de uitvoering. Hij mag er ook gerust op worden aangesproken.

,,Ik zie ook dat we niet goed spelen”, zegt de trainer van de Arnhemse club. ,,Maar neem aan dat de hele groep er zo over denkt. Alle commotie rond Vitesse is terecht, want de prestaties zijn niet naar wens.”

Vitesse ligt op schema voor de play-offs, het doel voor dit seizoen. Maar Fraser wil beter. ,,Wij moeten de play-offs nu eerst maar eens halen”, stelt hij. ,,Natuurlijk baalde ik na Roda. En ook met het oog op Sparta (volgende club Fraser, red.). Al kwam dat later pas. In alle opzichten was een zege voor Vitesse belangrijk. De laatste wedstrijden zijn onder de maat. Daarmee is de nood weer eens te winnen hoog (Vitesse speelt zaterdag tegen NAC, red.). Dat is wel duidelijk.”

Ondanks zinspelingen is een breuk van Fraser met Vitesse nu niet aan de orde. ,,En laat ik de logische vraag zelf maar beantwoorden: de chemie tussen de trainer en de groep is er ook. Dat is helemaal niet het probleem van Vitesse. De wisselvalligheid is het probleem. En Roda is dan absoluut de slechtste wedstrijd uit mijn twee jaar bij de club. We zijn zelf aan zet om te bewijzen dat er alleen sprake is van een incident.”