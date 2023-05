Fred Rutten over ‘haarscheurtjes’ in band met Ruud van Nistelrooij: ‘Ik wilde mezelf dit volgend jaar niet weer aandoen’

De samenwerking tussen hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij en assistent Fred Rutten bij PSV was niet meer optimaal. Dat zei Rutten zondag nadat hij, als vervanger van de woensdag opgestapte Van Nistelrooij, met PSV met 2-1 had gewonnen bij AZ. De Eindhovenaren plaatsten zich daarmee voor de voorronde van de Champions League.

Afgelopen week werd bekend dat Ruud van Nistelrooij zijn taken per direct neerlegde en dat zijn assistent Rutten na dit seizoen vertrekt bij PSV. Rutten werd aangesteld als interim-trainer en gaf aan pas verder op de situatie in te gaan nadat PSV de laatste wedstrijd van het seizoen had gespeeld. Op de persconferentie na afloop van het duel met AZ gaf hij zijn kant van het verhaal.

„Ik heb nog nooit ervaren dat een assistent-trainer honderd procent dezelfde visie heeft als een hoofdtrainer. Dat is een utopie. Iedereen is verschillend”, sprak Rutten in het AFAS Stadion. „We hadden iets te vaak een discussiepuntje, op een gegeven moment ontstaan wat haarscheurtjes. Ik ken mezelf en wist dat ik mezelf dit volgend jaar niet weer aan wilde doen. Daarom heb ik een tijdje terug aangegeven dat ik in deze rol niet verder wilde.”

Ik heb veel meegemaakt in de voetbalwe­reld, maar dit was wel een heel lastige situatie. Fred Rutten

Wat ook meespeelde is dat de 60-jarige Rutten zich toch een soort hoofdtrainer voelde. Die functie voerde hij eerder bij onder meer PSV en Feyenoord uit. „Maar ik heb mij altijd in mijn rol kunnen schikken en er veel voldoening uit kunnen halen. Bijvoorbeeld de momenten dat spelers niet lekker in hun vel zaten en na een schopje onder hun kont weer progressie maakten”, aldus Rutten, die in principe bij PSV vertrekt maar de deur zondag toch op een kier liet staan. „In voetballand is niets onmogelijk. Onmogelijke dingen gebeuren altijd.”

Toekomst Rutten

Rutten wil sowieso door in de voetballerij. „Maar ik houd er niet van te roepen: hier ben ik. Dat ik een open sollicitatie plaats en zeg: kom maar allemaal. Er zijn zoveel mooie projecten in de wereld. Als ik ergens een goed gevoel bij heb, ga ik het doen”, sprak de voormalige middenvelder, die eerst gaat genieten van een vakantie in Spanje.

Een gevoel van trots overheerste zondag bij de ervaren trainer. „Ik heb veel meegemaakt in de voetbalwereld, maar dit was wel een heel lastige situatie. Des te knapper is het dat we de hoofdjes dezelfde kant op hebben gekregen en een goed resultaat hebben behaald”, aldus Rutten, die zijn bewondering uitsprak voor de 20-jarige topscorer Xavi Simons, die tegen AZ twee keer scoorde. „Xavi is een winnaar pur sang en zakt nooit door de ondergrens. In zijn hoofd is hij al 27 of 28 jaar.”

