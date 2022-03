Frenkie de Jong: ‘Het gevoel over het nieuwe systeem is heel goed’

,,We hebben heel veel tactisch getraind en elf tegen elf gespeeld”, aldus De Jong, die het zaterdag met Oranje in een oefenwedstrijd opneemt tegen Denemarken. ,,Het gevoel is heel goed. Het heeft tijd nodig, maar we hebben er in korte tijd wel stapjes in gezet. Het kan ons als team veel mogelijkheden bieden.”

Tot dusverre speelde het Nederlands elftal onder Van Gaal, die de doelman altijd meerekent in zijn systeem, in een 1-4-3-3-formatie. Dat wordt nu 1-3-4-1-2, omdat de bondscoach denkt dat de kans op succes daarmee het grootst is. ,,Of dit systeem mij beter past? Dat weet ik niet”, zei De Jong. ,,Maar het kan mij goed passen. De afgelopen dagen waren goed. Iedereen is altijd blij om hier te zijn. De sfeer in het team is goed en we hebben goed kunnen trainen. Qua energie en houding is er weinig anders, maar natuurlijk is het wel even anders omdat we een nieuw systeem implementeren. Met mij persoonlijk gaat het ook goed. Bij Barcelona zijn we als team beter gaan spelen, waardoor ik ook beter ben gaan spelen. We hebben er in januari ook goede spelers bij gekregen, dus we hebben veel meer opties en dat zie je duidelijk terug.”