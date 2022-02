Fries schokeffect blijft uit: tandeloos SC Heerenveen ook bij Fortuna zonder goals onderuit

Interim-trainer Ole Tobiasen van SC Heerenveen werd in zijn eerste week als vervanger van de ontslagen Johnny Jansen meteen zwaar op de proef gesteld. Niet alleen moest hij het tegen Fortuna Sittard doen zonder de vertrokken Veermannen (betrokken bij veertien van de twintig doelpunten), ook bleek de selectie gehavend naar Limburg te zijn gereisd. Zo kon huurling Sydney van Hooijdonk zijn debuut niet maken vanwege een coronabesmetting.

Aankoop Thom Haye deed dat wel en gaf in een vermakelijke openingsfase meteen zijn visitekaartje af. Vanaf zo’n 25 meter schoot hij snoeihard op de paal en tot zijn ontsteltenis sloeg Fortuna Sittard uit de tegenaanval wel toe. Zian Flemming was in de veertiende minuut attenter dan Lucas Woudenberg in het strafschopgebied en schoof van dichtbij de bal onder doelman Xavier Mous door: 1-0.

Levensgroot probleem

Door de achterstand zat Heerenveen meteen met een levensgroot probleem. De Friezen hadden tot vandaag vier duels op rij niet meer gescoord en de aanvallers op het veld blinken bepaald niet uit in rendement. Spits Siem de Jong en vleugelspeler Antony Musaba hebben dit seizoen in de competitie zelfs nog geen assist of doelpunt achter hun naam. Geen wonder daarom dat Musaba, nadat hij zichzelf fraai vrijspeelde, aan het einde van de eerste helft oog in oog met keeper Van Osch faalde. Laatstgenoemde verving Michael Verrips, die vanwege corona niet in actie kon komen.

Volledig scherm Zian Flemming tekent voor de 2-0. © Pro Shots / Toin Damen

In de tweede helft kwam een stuk minder gevaar van het tandeloze Heerenveen, dat al honderden minuten snakt naar een treffer. Fortuna daarentegen deed het in aanvallend opzicht beter en kreeg loon naar werken in de zeventigste minuut: uit een corner van Mats Seuntjens wist Flemming op atletische wijze de score via de onderkant van de lat te verdubbelen.

Miljoenenaankoop

Ook miljoenenaankoop Amin Sarr kon in het laatste deel van de wedstrijd een nieuwe deceptie voor SC Heerenveen niet voorkomen. De Friezen verloren al voor de vierde keer op rij en dreigen op de ranglijst in een vrije val te belanden. Fortuna deed wel goede zaken dankzij de eerste zege sinds begin december en stijgt naar plek zestien.

