GA Eagles-trainer René Hake blijft realistisch: ‘Nu hoog van de toren blazen, is het domste wat je kan doen’

Wanneer René Hake aanschuift om voor het eerst uitgebreid vooruit te blikken op het nieuwe seizoen, is hij net terug van Kreta. Op het Griekse eiland vierde hij vakantie met zijn vrouw en vier kinderen. ,,Ja, dat was wel even genieten”, zegt de 50-jarige oefenmeester uit Erica. ,,Niet in de laatste plaats omdat het lang geleden was dat we met het hele gezin konden gaan.”