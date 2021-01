Gakpo ligt er even uit bij PSV

Surinamers redden tuinders in het Westland: ‘Alsof ik weer even in de Amazone ben’

17 januari Toen tuinder Aad van der Kruk weg moest op zijn vaste stek en een nieuw bedrijf moest opstarten, besloot hij zijn kas te verhuren aan stedelingen. Zijn moestuintjes onder glas zijn populair, vooral in de Surinaamse gemeenschap. ‘Alsof ik weer even in de Amazone ben'.