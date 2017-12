Gamer Willem II berispt na dik verlies met vijf keer rood

Een van de goals was een bewust eigen doelpunt van Willem II-keeper David De Gea. Willem II kreeg maar liefst vijf rode kaarten. Op de beelden was te zien dat Kuipers meer aandacht had voor zijn telefoon dan voor zijn controller.



Willem II heeft meteen met Kuipers gesproken. Hij blijft wel de gamer van de Tilburgse club. ,,Dit is niet iets om trots op te zijn, maar we gaan geen actie ondernemen'', aldus een woordvoerder van de club.

Gesprek

Willem II wil niet naar buiten brengen wat er is gezegd tijdens het onderhoud met Kuipers. ,,Het gesprek houden we binnenskamers. We hebben uitleg gevraagd waarom hij op deze manier onderuit is gegaan.'' Willem II zegt wel dat de manier van spelen van Kuipers ''ongetwijfeld met het verloop van de wedstrijd te maken zal hebben. Er zijn geen zaken die buiten de wedstrijd spelen waar hij ontevreden over is geweest.''