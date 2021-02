Gebroeders Timber hopen in voetsporen te treden van Frank en Ronald: ‘Zou heel speciaal zijn’

Erik ten Hag moet voor het uitduel met de koploper van Frankrijk in de zestiende finales van de Europa League opnieuw bepalen of Timber of Perr Schuurs start in het hart van de verdediging. Ruim over de helft van het seizoen staat voor hem nog niet vast wie de beste rechtsbenige centrumverdediger voor Ajax is. ,,Ze ontlopen elkaar weinig”, aldus Ten Hag. ,,Dat houdt ze scherp. Ik bekijk wekelijks wie ik opstel.”

Schuurs speelde anderhalf jaar geleden in Lille misschien wel zijn beste duel in het shirt van Ajax. De verdediger is echter nog niet zo onomstreden als zijn voorganger Matthijs de Ligt. Hij zegt veel te leren van assistent-trainer Winston Bogarde, maar blijft goede met mindere momenten afwisselen. De Limburger heeft een mooie trap en is ook 14 centimeter langer dan Timber, die op zijn beurt weer feller, wendbaarder en een stuk brutaler oogt.

Volledig scherm Erik ten Hag weet niet niet wie hij de beste centrale verdediger vindt: 'Schuurs en Timber ontlopen elkaar weinig' © Hollandse Hoogte / ANP

Vlak voor de laatste wedstrijd van het vorige, afgebroken seizoen was Ten Hag zijn geduld met Schuurs even verloren. Koploper Ajax was in een titelstrijd verwikkeld met AZ, maar toch mocht Timber tegen Heerenveen debuteren als basisspeler. ,,Dat ging wel zo goed, dat ik waarschijnlijk nog wel een paar kansen had gekregen. Maar ja, toen kwam corona en werd de competitie beëindigd”, zegt Timber. ,,Natuurlijk was dat balen, maar ik ben daar niet zo heel lang aan blijven denken. Ik vond het veel erger dat ik in de zomer blessures opliep. Daardoor begon ik met een achterstand aan dit seizoen.”

Tweelingbroer

Niet Timber of Edson Álvarez, maar Schuurs was de eerste keus centraal achterin aan de rechterkant toen het nieuwe voetbaljaar eindelijk weer begon. Maar nu Timber weer helemaal fit is, moet Schuurs steeds vaker wijken voor de tweelingbroer van Quinten, die afwisselend op het middenveld en in de defensie van Jong Ajax voetbalt.



Jurriën en Quinten, geboren in Utrecht, speelden eerst nog in de jeugd van Feyenoord voordat ze naar Ajax kwamen. Dat kwam vooral omdat de club uit Rotterdam wel bereid was om de broers in de Domstad met een busje op te halen voor de trainingen. Een basisplaats bij Ajax veroveren is het eerste doel van Jurriën. Daarna ziet hij ook graag zijn broertje in het eerste elftal doorbreken. Gaat Ajax na Frank en Ronald de Boer weer met een tweeling voetballen? ,,Dat zou heel speciaal zijn”, zegt Timber, terwijl zijn ogen fonkelen. ,,We hebben zo’n hechte band met elkaar.”

Volledig scherm Quinten Timber in actie namens Jong Ajax. © Pro Shots

Quinten Timber postte een foto met zijn tweelingbroer Jurriën op Instagram: ,,Ik denk dat mama nu al trots is”.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.