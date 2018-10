Gedreven Labyad pakt zijn kans in de beker

Door Daniël Dwarswaard



Hij is vanaf minuut één scherp en gedreven. Zakaria Labyad trekt het spel als aanvallende middenvelder op deze doordeweekse bekeravond naar zich toe. Duidelijk met het idee: nu wil ik laten zien wat ik waard ben.



En dat lukt: na ruim een halfuur speelt hij David Neres perfect aan in de diepte. De Braziliaan maakt fraai de 1-0. Een paar minuutjes later is Labyad nog nadrukkelijker aanwezig, met een schot door de benen van doelman Verhulst: 2-0.



Met grote verwachtingen tekende Labyad afgelopen zomer een vierjarig contract bij Ajax. Het was een hereniging met trainer Erik ten Hag onder wie de Marokkaan zich zo fijn voelde bij FC Utrecht. Zo’n zes miljoen euro legde Ajax neer om de aanvallende middenvelder/- vleugelspits vast te leggen.



Maar de conclusie na een klein halfjaar is dat Labyad nog geen rol van betekenis heeft kunnen spelen in Amsterdam. Zijn aanloop was al niet ideaal, omdat Labyad voor de eerste officiële wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz geschorst was. Een ongewenst souvenir dat Labyad meenam uit zijn periode bij FC Utrecht. Het gevolg: Ten Hag trainde in de voorbereiding tactisch zonder Labyad.