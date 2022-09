Geduldig AZ begint in Conference League met benauwde zege op Dnipro

Matchwinner De Wit: ‘Misschien was dit wel on-Hollands’



Dani de Wit was blij dat AZ de drie punten meenam uit Kosice, maar schrok wel van het gebrek aan kansen dat de bezoekers kregen. Zijn doelpunt bleek het eerste schot tussen de palen. ,,Dit verrast mij wel een beetje", zei hij bij ESPN. ,,We moeten echt meer kansen creëren, maar tegen NEC liepen we uiteindelijk tegen een remise aan.”



Maar AZ gaf ook niets weg tegen Dnipro. ,,In het verleden zijn Hollandse ploegen weleens naïef geweest en werden ze geslacht in de counter. Hier hebben we van geleerd. Je moet in dit soort wedstrijden slim zijn. Misschien mag je dit wel een beetje on-Hollands noemen.”



En over de voorzet van Yukinari Sugawara: ,,We weten dat Yuki een goede trap heeft, hier trainen we ook veel op. Hij heeft een heerlijke slinger en dat had de verdediging niet door. Ik raakte hem niet helemaal lekker, maar deze kans was niet te missen.”