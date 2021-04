Geen club is zoveel kwijt aan zaakwaarnemers als Ajax: 33 miljoen in één seizoen

Om de Europese top nog enigszins bij te benen gaat Ajax op financieel gebied behoorlijk ver. De Amsterdammers beschikken over de grootste portemonnee van de eredivisie en houden tegelijkertijd niet bepaald de hand op de knip. Zo besteedde de club liefst meer dan 33 miljoen aan zogenaamde intermediairs, in de volksmond ook wel zaakwaarnemers genoemd.

Met dat bedrag is Ajax onbedreigd koploper. In totaal hebben de Nederlandse clubs meer dan 51 miljoen uitgegeven. Een rekensom leert dat Ajax meer dan 65 procent van dat hele bedrag opslokt.

Financiële verhoudingen

De reuzenbedragen zijn weer een nieuw bewijs van de financiële verhoudingen in het Nederlandse betaald voetbal. Zo komt de huidige nummer twee van Nederland - PSV - op 4,4 miljoen uit en betaalt Ajax meer aan zaakwaarnemers dan het totale budget van AZ, de huidige nummer drie in Nederland. Eerste divisieclub FC Eindhoven hoefde slechts een kleine 19 duizend af te tikken aan zaakwaarnemers.

De 33 miljoen is ook behoorlijk veel meer dan een seizoen eerder. Toen besteedde Ajax ‘slechts’ acht miljoen aan zaakwaarnemers en kwam PSV tot 3,9 miljoen. Het totaalbedrag van alle Nederlandse clubs bij elkaar was toen 24 miljoen. Nederlandse clubs hebben nu dus dubbel zoveel uitgegeven, een verdubbeling die bijna volledig op het conto van Ajax komt. In 2016 gaven Nederlandse clubs in totaal nog geen tien miljoen uit aan zaakwaarnemers.

Best opvallend is nog de relatief hoge notering van PEC Zwolle in de lijst. De club staat met 1,1 miljoen op de zesde plaats. Ook ADO Den Haag staat nog in de top tien van clubs die het meest besteedden aan zaakwaarnemers, terwijl de club inmiddels laatste staat in de eredivisie.