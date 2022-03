Geen ernstige kwetsuur PSV’er Cody Gakpo, maar duels met Oranje uiterst twijfelachtig

Gakpo heeft klachten, maar een eerste onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat er geen sprake is van breuken of andere zware diagnoses. ,,Hij heeft een tik gehad op een enkel en op een knie. Daar heeft hij wat last van, maar er is niets kapot”, aldus de woordvoerster van de club. ,,Vooralsnog meldt hij zich maandag wel gewoon bij Oranje.” Door enkelklachten mist Gakpo eerder dit seizoen al de nodige wedstrijden.