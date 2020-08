Geen kenmerkend krulschot, maar Robben doorstaat zijn eerste wedstrijdtest

De Mos: ‘Laat Mauro Júnior en Zoet maar staan bij PSV’

18 augustus Voormalig coach Aad de Mos keek zaterdagavond vanaf de tribune naar PSV-Vitesse en volgt de club nog altijd nauwgezet. Hij vindt dat PSV zich vooral in de as moet versterken en ziet geen noodzaak voor de Eindhovenaren om een nieuwe linksback of keeper op te pikken.