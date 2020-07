Geen nieuwe positieve coronatests bij ADO Den Haag

In quarantaine Gen­k-doel­man die tegen FC Utrecht keepte positief getest op het coronavi­rus

23 juli Maarten Vandevoordt, de doelman van KRC Genk, is positief getest op het coronavirus. De doelman is onmiddellijk in quarantaine gezet, maar stond gisteren nog wel negentig minuten onder de lat in een oefenduel met FC Utrecht (3-3).