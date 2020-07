Geen restwaarde, wel topcijfers: Feyenoord haalt met Linsen veelzijdige aanvaller

Door Mikos Gouka



Bryan Linssen zei het met een glimlach. Slechts één doelpuntje minder dan Steven Berghuis afgelopen seizoen. 14 om 15. En dat terwijl Vitesse echt geen topseizoen draaide. ,,En dan neem ik ook niet eens zoveel strafschoppen als Berghuis’’, zei Linssen.



Linssen maakt zijn goals anders dan de aanvoerder van Feyenoord met wie hij ooit samenspeelde bij VVV. Wie wat meer naar de statistieken van Linssen kijkt, ziet opvallende dingen. Zoals hij zelf al lachend aangaf was sinds de zomer 2017 alleen Luuk de Jong vaker doeltreffend met het hoofd. De Jong maakte er 17, Linssen kopte 12 keer raak. ,,Niet normaal toch?’’ grinnikte hij.

Maar er is meer. Toen Feyenoord kort na de veroverde landstitel Sam Larsson wegplukte bij Heerenveen, dacht de club ook een speler met prima cijfers te hebben gevonden. Voor zo’n vijf miljoen euro en met de afspraak dat het eerste miljoen bij een volgende verkoop ook naar de Friezen zou gaan. Dat wel.



Maar waar Larsson nooit meer dan tien goals maakte in een seizoen, niet in Friesland en niet in Rotterdam, deed Linssen dat wel. In de laatste zeven seizoenen kwam hij liefst zes keer in de dubbele cijfers. Bij Heracles, FC Groningen en Vitesse.

Bovendien blijkt uit de cijfers dat de 29-jarige aanvaller erg veelzijdig is. Linssen kan echt op allerlei manier scoren. Uiteraard maakt hij het grootste deel van zijn doelpunten uit openspelsituaties, maar bijna twintig procent van zijn eredivisietreffers vallen uit standaardsituaties. Zijn voorganger Larsson was eigenlijk alleen bij een directe vrije trap beter dan Linssen voor hij naar de Kuip kwam. Drie van de 23 treffers van Larrson in Friese dienst maakte hij uit een directe vrije trap, een kwaliteit die Linssen niet lijkt te bezitten.

Qua doelpunten en assists behoort Linssen al jarenlang tot de best presterende spelers in de eredivisie. In zijn tijd bij Vitesse, sinds de zomer van 2017, waren er slechts vier eredivisiespelers bij meer doelpunten direct betrokken dan de linkerspits van de Arnhemmers. En dat zijn namen van internationals, van spelers die naar grote buitenlandse competities gingen of daar ooit al speelden.

Het is exact de reden waarom Dick Advocaat er toch nog maar een telefoontje aan waagde. De trainer van Feyenoord wil in september meteen keihard uit de startblokken vliegen en met Linssen heeft hij iemand die weet hoe het werkt in de eredivisie, die steevast rendement haalt uit zijn spel. De jonge Christiaan Conteh is voor de lange termijn ongetwijfeld een betere investering. De 20-jarige aanvaller kan zich ontwikkelen en straks eventueel veel meer opleveren dan de 450.000 euro die Feyenoord heeft overgemaakt aan FC Sankt Pauli.

Aan de andere kant. Feyenoord haalde ooit gratis Ruben Schaken weg bij VVV. Hij werd basisspeler en international. Toen er wel geld was in de Kuip, werd er ruim vier miljoen neergeteld voor Bilal Basacikoglu van Heerenveen. Een investering in de toekomst, een speler met volop restwaarde. Schaken deed het uiteindelijk beter in de Kuip dan Basacikoglu, die met verlies van miljoenen werd doorverkocht aan Kayserispor.