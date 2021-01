Geen speler in Europa scoort vaker uit standaardsituaties dan Koopmeiners

Geen speler uit de Eredivisie, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga of Serie A kan aan die cijfers tippen. Met zijn rake strafschop tegen PSV passeerde Koopmeiners de winnaar van de Gouden Schoen van vorig jaar, Lazio-spits Ciro Immobile. De Italiaan maakte vorig seizoen liefst 14 van zijn 36 treffers vanaf elf meter. Koopmeiners maakte vorig seizoen negen van zijn elf competitietreffers uit een strafschop. Dit seizoen voorlopig vijf keer vanaf elf meter. Dit seizoen miste Koopmeiners overigens ook al drie keer een penalty: tegen Sparta (was de 0-5 geweest, het werd nog 4-4), tegen PEC Zwolle (3-0 winst) en in de Europa League tegen Napoli vorige maand. Naast zijn zestien rake strafschoppen in het vorige seizoen en dit seizoen scoorde Koopmeiners dus ook nog vijf keer uit een vrije trap. Dit seizoen deed hij dat drie keer, vorig seizoen twee keer.

Koopmeiners staat met zijn elf goals dit seizoen nu ook op de tweede plaats op de topscorerslijst in de Eredivisie. Alleen de Griekse spits Georgios Giakoumakis van VVV-Venlo staat boven hem met twaalf doelpunten. ,,Maar dat is niet zo belangrijk”, zei Koopmeiners een paar minuten na PSV - AZ. ,,Iedereen had het erover dat we tijdens het duel met PSV zouden aan- of afhaken. Gelukkig zijn we aangehaakt. We hebben dit seizoen al veel te veel punten verloren. Nu moeten we knokken om nog dichterbij te komen.”