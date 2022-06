Geen straf voor Franken: trainer van ADO werd tijdens wedstrijd bedreigd en racistisch bejegend

Zaakwaarne­mer Rob Jansen bracht ADO op idee voor keuze Kuyt: ‘Maar Rob krijgt hier geen rol’

Met de aanstelling van Dirk Kuyt legde ADO Den Haag de eerste bouwsteen richting volgend seizoen. Tegelijkertijd is er bij de Haagse club op allerlei vlakken nog veel onzeker. Er is nog geen technisch directeur en de kans is groot dat er een behoorlijk aantal spelers de deur uitloopt. En wat is de rol van Rob Jansen?

13:02