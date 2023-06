Geen Vivianne Miedema én geen 62 eredivisiegoals: wie helpt Oranje Leeuwinnen aan WK-doelpunten?

Dat Vivianne Miedema door haar kruisbandblessure de goals niet gaat maken voor de Oranje Leeuwinnen op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland was al lange tijd helder. Maar na het zien van de definitieve WK-selectie van bondscoach Andries Jonker rijst nogmaals de vraag: wie doet dat wel?

Lang werd er nog gehoopt op een wonder. In april ging er echter een definitieve streep door de naam van Vivianne Miedema. Ze herstelde niet spoediger dan gehoopt en dus: geen WK voor de Arsenal-spits. Met 95 goals in 115 interlands laat de all-time topscorer van de Oranje Leeuwinnen nogal forse schoenen achter om te vullen.

Het is nu duidelijk dat Miedema’s schoenen niet gevuld gaan worden door de drie topschutters van het afgelopen eredivisieseizoen. Romée Leuchter en Tiny Hoekstra maakten dit seizoen respectievelijk zeventien en vijftien goals voor landskampioen Ajax, maar zij vielen eerder al af. De enige Nederlandse speelster die dit seizoen nog meer eredivisiegoals maakte was Fenna Kalma, maar de spits van FC Twente overleefde de laatste schifting niet. Kalma was dit seizoen goed voor liefst dertig goals en twintig assists. Kortom: met Leuchter, Hoekstra en Kalma vielen de afgelopen dagen 62-eredivisiegoals weg uit de Oranje-selectie.

Alle ballen op Lieke Martens?

Alle ballen op Lieke Martens dan maar? De aanvaller van Paris Saint-Germain staat, samen met de in 2016 gestopte Manon Melis, tweede op de all-time topscorerslijst met 59 goals, maar was dit jaar in haar eerste seizoen in Parijs ook niet heel productief. Martens speelde dit seizoen zestien competitieduels, waarvan elf in de basis, en maakte daarin slechts drie goals. In de Champions League scoorde ze twee keer in zeven wedstrijden. Toch voelt ze zich – mede door haar huwelijk met voormalig Ajax-doelman Benjamin van Leer – gelukkiger dan ooit. ,,Je moet gelukkig zijn, daar begint alles. En ik ben fit, voel me goed. Dat is lekker, héél lekker”, zei ze daar eerder over.

Voor goals zal het verder ook kijken worden naar bijvoorbeeld Sherida Spitse (43 goals in 215 interlands), Daniëlle van de Donk (34 goals in 139 interlands), Lineth Beerensteyn (24 goals in 90 interlands) en Jill Roord (21 goals in 86 interlands). Vooral Beerensteyn lijkt Miedema’s gemis te moeten doen vergeten.

Volledig scherm Lineth Beerensteyn en Lieke Martens. © Pro Shots / Remko Kool

De andere aanvallers in de selectie? Esmee Brugts scoorde dit seizoen acht keer voor PSV, maar zou zomaar als wingback kunnen gaan spelen in een 5-3-2-systeem, Renate Jansen scoorde dit seizoen zeven keer voor FC Twente en Everton-aanvaller Katja Snoeijs, al goed voor negen goals in vijftien interlands, kwam dit seizoen tot datzelfde aantal goals voor Everton.

Shanice van de Sanden

Wie de goals in elk geval niet gaat maken voor Oranje is Shanice van de Sanden (21 goals in 86 interlands). Ze straalde en was vol vertrouwen sinds ze zich vorige week in Zeist mocht melden bij de selectie van Jonker. Ze speelde op 29 november 2021 haar laatste interland, maar de bondscoach hield haar desondanks in de gaten bij Liverpool en besloot haar weer op te nemen in de voorselectie. De allerlaatste schifting overleefde de aanstaande moeder – ze verwacht samen met haar vriendin een eerste kindje – echter niet.

De grote sfeermaker van de groep mag nog wel een héél klein beetje hopen. Ze reist, net als de afgevallen keeper Barbara Lorsheijd, namelijk wel mee naar Australië en Nieuw-Zeeland en kan nog opgeroepen worden als er iemand geblesseerd raakt. Zo niet? Dan reist ze na de eerste groepswedstrijd tegen Portugal (23 juli) terug naar Nederland.

Definitieve selectie

Shanice van de Sanden, Fenna Kalma, Kika van Es en keeper Barbara Lorsheijd waren deze week nog wel te bewonderen bij de trainingsstage in Limburg, maar zitten niet bij de definitieve selectie van bondscoach Andries Jonker. Van de Sanden en Lorsheijd reizen wel mee naar Australië en Nieuw-Zeeland voor het geval er nog blessuregevallen optreden. De carrière van Kika van Es is nu definitief voorbij. De 17-jarige Wieke Kaptein is wel opgeroepen. Zij is de jongste speelster ooit in een Nederlandse WK-selectie.



Keepers: Daphne van Domselaar (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Jacintha Weimar (Feyenoord)

Verdedigers: Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Stefanie van der Gragt (Internazionale), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (AC Milan), Lynn Wilms (VfL Wolfsburg)

Middenvelders: Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Wieke Kaptein (FC Twente), Victoria Pelova (Arsenal), Jill Roord (VfL Wolfsburg), Sherida Spitse (Ajax)

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV), Renate Jansen (FC Twente), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Katja Snoeijs (Everton)

Speelschema WK

De Oranje Leeuwinnen treffen dit jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal, dat van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt.

Columns Vivianne Miedema

Vivianne Miedema maakt elke maand voor deze site een column over wat haar beweegt in het (inter)nationale vrouwenvoetbal. Lees al haar columns hier. De topscorer van de Oranje Leeuwinnen is er komende zomer bij het WK in Australië en Nieuw-Zeeland vanwege een zware knieblessure overigens niet bij.

