Geen winnaar bij Jong PSV - Jong Ajax voor 10.000 fans in Philips Stadion

Danny Makkelie lijkt WK-finale te kunnen vergeten, maar waarom eigenlijk?

Veel wijst erop dat de finalekansen voor de laatste Nederlandse troef op dit WK, scheidsrechter Danny Makkelie, zijn verkeken omdat Argentinië in de eindstrijd staat. Moet de FIFA gevoeligheden meewegen of puur gaan voor kwaliteit? ,,Het is een vorm van complotdenken.”

15:16