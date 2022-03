Gefrustreerde Owen Wijndal na nederlaag AZ: ‘Het was gewoon niet goed genoeg’

De 2-0 nederlaag van AZ door Ajax in de halve finale van de TOTO KNVB Beker is volgens aanvoerder Owen Wijndal terecht. ,,We kregen in het begin niet goed druk erop. Ajax kreeg ruimte op het middenveld en we creëerden niks’’, aldus de verdediger tegenover ESPN.

De frustraties bij Wijndal waren ook na afloop nog niet verdwenen. ,,We hadden met meer lef moeten spelen. We stonden niet goed, moesten snel keuzes maken en dat was vandaag lastig. Het klopte vandaag niet. In de rust hebben we dat omgezet, krijgen we er beter druk op, maar creëren we nog steeds geen kansen. Ajax stond stabiel, er was moeilijk doorheen te spelen. We waren niet goed genoeg vandaag.’’

Ook over de opstootjes was Wijndal duidelijk: ,,Ajax was daar slimmer in. Als je achterstaat moet je daar niet intrappen. Dat doen we wel en dat is gewoon kut.” Eén van die provocaties van Ajax was dat ze voorafgaand aan de wedstrijd lang wachtten tot ze de kleedkamer uit kwamen. Wijndal: ,,Ik vind dat de scheidsrechter daar misschien moet ingrijpen. Maar wat kan je daaraan doen? Je kan wel de kleedkamer in gaan, maar je kunt ze er niet één voor één uit de kleedkamer slepen.”

Volledig scherm Owen Wijndal (l) had het regelmatig aan de stok met Ajacied Antony. © ANP

Wijndal was niet bezig met een transfer naar Ajax. ,,Ik ben gewoon van AZ, we hebben een goed team, maar het was vandaag niet goed genoeg.”

AZ-trainer Pascal Jansen was het met zijn aanvoerder eens. ,,Ajax had goed druk op onze opbouw en was comfortabeler aan de bal dan wij.”

Provocaties

Ook de provocaties van Amsterdamse zijde voorafgaand aan de wedstrijd vond Jansen hoogst opmerkelijk. ,,Het verbaast me wat daar dan over wordt gezegd. Als Ajax te laat is, dan is dat hun schuld. Wij staan keurig klaar om te gaan spelen en dan worden wij erop aangekeken dat we in de gang staan te wachten. Ik vind dat best wel apart.” Door wie AZ precies op de vingers is getikt, laat de oefenmeester van AZ in het midden. ,,Uiteindelijk is hier duidelijk gecommuniceerd dat we om 20.00 uur zouden beginnen. Dan is wel duidelijk bij wie de fout ligt.”

Over het tactische plan van de wedstrijd stak de trainer de hand in eigen boezem: ,,Na een kwartier heb ik even contact en dan veranderen we van speelwijze. Daarmee was ik in de rust ook nog niet helemaal tevreden over en toen heb ik pasten we het weer iets aan.”

Toch had Jansen geen spijt van zijn keuzes: ,,Ajax was weliswaar dominanter aan de bal, maar ze hebben ook niet bijster veel kansen gecreëerd. In dat opzicht kunnen we onszelf daar niet veel kwalijk nemen.”

Volledig scherm Trainer Pascal Jansen in gesprek met Owen Wijndal. © Pro Shots / Toon Dompeling