Gehavend Utrecht door doelpunt Zahavi niet opgewassen tegen PSV

Met een bataljon aan afwezige spelers is het FC Utrecht niet gelukt om een stunt te forceren tegen PSV. Een doelpunt van Eran Zahavi was beslissend in een afgeladen Stadion Galgenwaard.

Door Tim Reedijk



Het lijstje afwezigen loog er niet om. Mark van der Maarel, Hidde ter Avest, Bart Ramselaar, Othmane Boussaid, Mimoun Mahi en Henk Veerman. Allemaal door schorsingen, corona of blessures. Daar kwam Moussa Sylla vanmorgen nog eens bij.

Dus moest René Hake puzzelen tegen PSV, met een terugkeer van Tommy St. Jago als basisspeler, Djevencio van der Kust als geïmproviseerde rechtsback, Joris van Overeem op het middenveld, Remco Balk op de linkerflank en Quinten Timber als hangende rechtsbuiten. De bank bestond uit Jong-spelers, Eric Oelschlägel, Simon Gustafson en Willem Janssen.

Het weerhield Utrecht er niet van om het PSV, dat Ajax afgelopen vrijdag maar ternauwernood had zien winnen bij Cambuur (2-3), lastig te maken. Onder toeziend oog van een bijna uitverkochte Galgenwaard beet Utrecht best eens af en toe van zich af, al werd PSV aan de andere kant gevaarlijker en greep Fabian de Keijzer tweemaal goed in in de eerste helft.

Volledig scherm Trainer René Hake in gesprek met Remco Balk. © ANP

PSV-trainer Roger Schmidt besloot in de rust Joey Veerman in te brengen en direct ontstond er meer dreiging aan Eindhovense zijde. De voorsprong hing al even in de lucht op het moment dat Eran Zahavi een voorzet van Cody Gakpo binnenliep. Het was voor aanvoerder Gakpo alweer zijn dertiende assist van het seizoen, naast ook nog eens negen doelpunten.

Utrecht bleef aardig meedoen, maar was ook te tandeloos om écht in de buurt van de gelijkmaker te komen. Ja, een kopbal van Mike van der Hoorn en wat kleine kansen van teamgenoten, maar PSV bibberde nooit in Galgenwaard. Hake bracht Simon Gustafson en later zelfs twee debutanten, Mees Rijks en Rick Meissen, maar een gelijkmaker leverde het niet meer op. Met de zege blijft PSV in het spoor van Ajax: twee punten. Utrecht blijft zevende en ziet Vitesse een puntje uitlopen, door het gelijkspel bij Heracles Almelo (0-0).