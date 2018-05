Geheim achter penalty's Oranje? 'Als je mist moet je sprinten'

Dat Nederland dit EK alle vijftien penalty’s die het mocht nemen ook benutte, is een heel opvallende prestatie. En die kan niet los worden gezien van de aandacht die Van Wonderen en zijn staf aan strafschoppen besteedden. Na elke training werden er verplicht pingels genomen. ,, En we zetten er ook druk op. Als je mist moet je sprinten,’’ legde Van Wonderen na de gewonnen halve finale al uit. ,,Er is een boek geschreven over penalty’s, zaken daaruit vertalen we in sheets. Houd je aan de keuze die je maakt voor een hoek. Pak je rust voordat je trapt. Ze nemen pingels echt goed dit EK.’’



Feyenoorder Ramon Hendriks trapte nu de beslissende penalty binnen. Eerder in de reeks had zijn clubgenoot Joey Koorevaar in het doel van Oranje al twee Italiaanse pingels gestopt.