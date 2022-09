Geïrriteerde Louis van Gaal verdedigt Oranje-selectie: ‘Vriendjespolitiek, schrijf dat maar op’

Van Gaal ging zoals gewoonlijk de strijd weer aan met de aanwezige journalisten in Zeist. De bondscoach van Oranje ageerde fel tegen in zijn ogen suggestieve vraagstellingen waar hij vooral over viel toen het over de keepers van het Nederlands elftal ging. Van Gaal riep vier doelmannen op, maar heeft de deur voor nummer vijf Justin Bijlow en nummer zes Kjell Scherpen nog niet dicht gegooid.

Keeperskwestie

Toen er over de ophef rond de keepers werd gesproken, begon het spektakel in Zeist. Of Van Gaal zich had verbaasd over die ophef, was de vraag. ,,Ik ben altijd verbaasd’’, zei Van Gaal. ,,Jan Publiek kijkt niet zoals wij naar deze kwestie. Of Bijlow stond te springen deze week nog aan te sluiten voor testen? Waarom niet? Hij kan toch nog een plek in de selectie verdienen? Hij komt heel graag. Jij suggereert! Dit is zo ontzettend negatief, ik denk vaak: 'Wat zit ik hier nou te doen’. Het irriteert mij", aldus de bondscoach.

Quote Of Bijlow stond te springen deze week nog aan te sluiten voor testen? Waarom niet? Hij kan toch nog een plek in de selectie verdienen? Louis van Gaal

,,Waarom ik Noppert oproep? Omdat hij ballen stopt. Hij is keeper en dan moet je ballen stoppen. Bijlow hoort niet tot de eerste vier keeper van Nederland, anders had ik hem nu wel uitgekozen. Hij moet leveren en dat heeft hij niet gedaan in vergelijking met de andere vier keepers. En we kijken naar alle teamfuncties. Als je een bal stopt betekent dat niet meteen dat je een goede keeper bent. Frans Hoek bekijkt dat. En nu speelde er ook iets anders. Ik wil spelers leren kennen zodat ik in november niet opeens iemand moet coachen die ik niet ken. We hebben zestig spelers gevolgd. Als ik nu de selectie voor het WK moet maken is het de vraag of Bijlow er bij zou zijn. Het is niet uitgesloten.’’

De slotvraag van de NOS over Georginio Wijnaldum en of Van Gaal hem nog had gesproken nadat hij zwaar geblesseerd is geraakt en het WK zal moeten missen, leverde wederom irritatie op bij Van Gaal. ,,Ja, Wijnaldum heb ik gesproken. Maar waarom stel je deze vraag? Je suggereert. Vragen staat vrij, maar ik zie dat als suggereren.’’

Strafschoppen

Het volgende onderwerp waar de bondscoach hoofdschuddend op reageerde waren vragen over Peter Murphy. Die komt naar Zeist om zich bezig te houden met de kwestie ‘strafschoppen’. ,,Peter Murphy gaat allerlei testen doen met spelers’’, zei Van Gaal. ,,Maar ook hoe je de tegenstander in verlegenheid kan brengen. Daar zijn middelen voor. Dat gebeurt deze week in zo’n drie trainingssessies.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Er werd gevraagd waarom een volleyballer moet worden ingehuurd om dat te doen en of er in de voetballerij niet mensen rondlopen die over dergelijke kwaliteiten beschikken. ,,Hij heeft geen volleybal gestudeerd’’, zei Van Gaal. ,,Hij heeft een wetenschap gestudeerd die ons kan helpen, maar ik ga daar niet over uitweiden, want anders gaan meer landen dat doen. Of die kwaliteit in het voetbal loopt? Nee, in het voetbal spreekt conservatisme het hoogste woord. Jij gaat weer suggereren dat volleybal een andere sport is, maar ga nou niet denigrerend over volleybal praten.”

Rensch, Klaassen en De Vrij

,,Ik ga mijn spelers niet afvallen. Als je het zelf niet kan zien... Schrijf maar op dat het vriendjespolitiek is. Probeer me er maar uit te schrijven dat ik het allemaal niet goed zie", reageerde Van Gaal ook gepikeerd op de vraag waarom hij onder anderen Rensch, Klaassen en ook Stefan de Vrij heeft geselecteerd. Laatstgenoemde kent momenteel een ongelukkige periode bij Internazionale terwijl Klaassen dit weekend zelf klaagde over zijn gebrek aan speeltijd bij Ajax.,, Dat is vals, die geven alles voor het Nederlands elftal. Dat vroeg jij ook al bij Guus Til. Jij wil deze spelers neerzetten als kleine jongens.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.