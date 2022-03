Gelekaartenkoning Danny Buijs hard op weg naar records in trainersgilde

Sinds trainers in het seizoen 2019-2020 gele kaarten kunnen pakken is het flink raak voor Buijs. De oud-verdediger pakte als trainer dit seizoen maar liefst vier gele kaarten, waardoor hij nu geschorst is. Hij is in de eredivisie de eerste trainer die dit overkomt.

Ook qua totaal aantal gele kaarten voert Buijs de ranglijst aan. De nummers twee op de lijst trainers met gele kaarten komen niet in de buurt: John van den Brom, Sjors Ultee, Arne Slot, Roger Schmidt en Fred Grim blijven steken op ‘slechts’ drie prenten.



Tot 2019 werden trainers vaak in één keer naar de tribune verwezen. Daarna wachtte ze in de meeste gevallen direct een schorsing. Daarom is Buijs nog bij lange na geen recordhouder als het gaat om het aantal schorsingen in de afgelopen tien seizoenen. Die twijfelachtige eer valt te beurt aan John van den Brom, die sinds het seizoen 2012/2013 al vier keer op de tribune plaats moest nemen na akkefietjes met de wedstrijdleiding. Voor Buijs is dit ‘pas’ de tweede schorsing.

Sinds het seizoen 2019-2020 kan een trainer een gele kaart krijgen. Gebeurt dit vier keer in het seizoen, dan wordt de trainer automatisch geschorst. Bij acht gele kaarten in één seizoen wordt de oefenmeester twee wedstrijden geschorst en als hij het zo bont maakt dat hij nog vier extra gele kaarten pakt, dan volgt een schorsing van drie wedstrijden. Bij zestien gele kaarten in dezelfde jaargang wordt een disciplinair onderzoek naar de trainer in kwestie ingesteld.

Het is voor Buijs dus de tweede schorsing in totaal. Twee seizoenen geleden wed Buijs namelijk ook al geschorst, naar aanleiding van zijn commentaar op de wedstrijdleiding. Ook toen moest de oefenmeester één wedstrijd vanaf de tribune toekijken.



Buijs’ schorsingen zijn daarmee kort van duur (telkens één wedstrijd) en goed verspreid over de tijd. Dat kan ook anders. Stijn Vreven presteerde het om in dertien speelrondes in het seizoen 2017/2018 maar liefst drie keer naar de tribunes te worden gestuurd. De Belg, die aan een zeer succesvolle periode bezig was bij NAC Breda, werd bij zijn derde schorsing al na vijf minuten naar de tribune verwezen door Bas Nijhuis toen hij het met de wedstrijdleiding aan de stok kreeg. Hij mocht drie wedstrijden niet op de bank zitten.