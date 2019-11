Gemeente geeft AZ hoop: duel met Ajax mogelijk toch in Alkmaar

,,Indien de voetbalclub in de komende twee weken de ontbrekende gegevens aanlevert en het totale onderzoek aantoont dat het stadion voldoet aan de minimale wettelijke norm, kan de aanschrijving deels of geheel van het stadion. Dan is het ook toegestaan dat er supporters bij de wedstrijd aanwezig zijn”, schrijft de gemeente in een verklaring.



,,Concluderend stellen de gemeente en TNO dat er gespeeld kan worden in het stadion. Of dit met of zonder publiek is, hangt af van de toets van de gemeente en de medewerking van AZ aan een visuele inspectie in het stadion zelf. De veiligheid van de supporters staat daarbij voorop.”



De gemeente meent dat met AZ is overeengekomen dat de club op 1 november de rapportages over de veiligheid van het stadion aangeleverd zou hebben, maar dat daar door de club niet aan is voldaan. De gemeente en TNO hebben onder meer hun zorgen uitgesproken over de tribune voor het hoofdgebouw.