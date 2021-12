Gerard Nijkamp volgt Henk van Stee op als technisch directeur bij Sparta Rotterdam

Nijkamp was de afgelopen 2,5 jaar actief als algemeen directeur bij FC Cincinnati. ,,Na mijn vertrek uit Amerika heb ik bewust de tijd genomen om mijzelf te oriënteren op mijn volgende stap die ik wilde maken. In de afgelopen dagen is het contact met Sparta intensief geweest en werd voor mij de uitdaging, om onderdeel uit te gaan maken van deze mooie club, zeer interessant. Sparta is in mijn beleving een unieke club met een mooie identiteit in een interessant verzorgingsgebied. Wat mij ook enorm aanspreekt, is de jeugdopleiding", laat Nijkamp weten op de website van de Rotterdammers.

Handhaving in de eredivisie het allerbelangrijkste, zo meldt Nijkamp: ,,En daar gaan we met elkaar aan werken om de selectie in de winterstop te versterken. Parallel aan dat doel is het ook zaak om te werken aan de andere doelstellingen van de club en de komende periode ga ik met iedereen daar vol mee aan de slag.”

Opvolger Van Stee

Met Nijkamp heeft Sparta een opvolger gevonden voor de vertrokken Van Stee, die in aanvaring was gekomen met algemeen directeur Manfred Laros. Die stoorde zich al langere tijd aan het gedrag van de td. Van Stee op zijn beurt had al maanden het gevoel dat hij met zachte hand Het Kasteel werd uitgewerkt door Laros. Hij zou te lastig zijn, te loslippig, te onzorgvuldig met het noemen van bedragen in de media.

Laros laat weten verheugd te zijn met de komst van Nijkamp: ,,Gerard Nijkamp stond vanaf het begin direct op onze shortlist. Naast dat hij bij PEC Zwolle een zeer succesvolle periode kende sluiten zijn ervaring en ideeën aan bij de cultuur van Sparta Rotterdam en is zijn nationale en internationale scoutingsnetwerk een zeer welkome aanvulling.”

