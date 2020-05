Gerbrands: ‘Coronacrisis benutten om af te stappen van poldermodel, want dit systeem is het niet’

Volgens Gebrands werkt de manier van besturen in de Nederlandse voetbalwereld niet meer. ,,We moeten dit moment wat mij betreft ook benutten om een nieuw duidelijk directiereglement op te stellen, met daarin beslissingen en bevoegdheden. Wij zitten in een poldermodel. Drie of vier clubs kunnen zo alles wegblazen, hebben we gezien. In crisistijd werkt dat niet. In grote landen met duidelijke structuren werkt het beter.”



Gerbrands ergerde zich de voorbije maanden vaak aan hoe zaken liepen. ,,Allemaal bedoelen ze het goed, maar wie mag nu waarover beslissen? Is de KNVB aan zet of de Eredivisie CV? Je ziet waar dat alles toe leidt, met rechtszaken en wat al niet meer. Dat schiet allemaal niet op.”